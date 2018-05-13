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kadınlara bile zorla fuhuş yaptırdılar

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Hamile kadınlara bile zorla fuhuş yaptırdılar
'da yurt dışından kandırarak getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyarak, senet imzalatıp borçlandıran daha sonra da fuhuş yapmaları için zorlayan 3'ü kadın 9 kişilik çete, polis tarafından çökertildi. Çetenin liderliğini kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.'nin (30) yaptığı belirtildi. Polis operasyon sırasında biri olduğu belirlenen 15 kadını kurtardı. Şebeke lideri kadının her cuma kayıtlı müşterilerine dini içerikli SMS mesajları atarak kendisini hatırlattığı bir sonraki mesajlarında ise kadın pazarladığı tespit edildi. Cevap veren müşterilere, "18'lik 20'lik kızlarımız geldi" mesajları attıkları belirlendi. Evlerin çevresine kamera kuran çetenin, kadınlara fuhuş yaptırmadan önce kuaförde makyaj yaptırdığı anlaşıldı.
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Hamile kadınlara bile zorla fuhuş yaptırdılar
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