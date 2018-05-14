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ilk ve vakitleri! Ağrı’da iftar ne zaman saat kaçta?

Mübarek ayında yaşadığımız duygular o kadar özeldir ki bu süreçte insan, varın değerini yokun hissiyatını anlar. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlar ilk ve ilk vakitlerini detaylı biçimde araştırıyorlar. 'da oruç kaçta açılacak? Ağrı Ramazan imsakiyesi ve Ağrı iftar vakitleri burada!

Giriş Tarihi: 14.5.2018 09:42
Ağrı ilk iftar ve sahur vakitleri! Ağrı’da iftar ne zaman saat kaçta?

Vatandaşlarımız imsakiyesi araştırmalarına başladı. Bununla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerimizden 'da yaşayan bireyler; "Ağrı'da ilk ve vakitleri ne zaman?" sorusunun yanıtı haberimizde. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında il il imsakiye listelerini açıkladı.

Ağrı'da Ramazan ayının ilk gününde sahur için imsak vakti 03:03 olacak, Ağrı'da için Ramazan'ın ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü ise iftar vakti 19:23 olacak.

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (KONYA NAMAZ VAKİTLERİ)

15 Mayıs gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.

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Ağrı ilk iftar ve sahur vakitleri! Ağrı’da iftar ne zaman saat kaçta?
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