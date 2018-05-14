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'da mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili flaş açıklama!

'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayı, yerel yöneticiler arasında ikilik oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır" derken, Belediye Başkanı Zeki Gül ise "Çorum’un 'gizemli kız'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 16:38
Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili flaş açıklama!

ÇORUM'DA MEZARLIKTA AĞLAYAN GİZEMLİ KIZLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.

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Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili flaş açıklama!
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