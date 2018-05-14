Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili flaş açıklama!

ÇORUM'DA MEZARLIKTA AĞLAYAN GİZEMLİ KIZLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.