Engelliler için dünyanın en uzun parkartı açıldı

İstanbul Zihinsel Engelliler
için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ve Engel Sizsiniz Platformu, Sarıyer Belediyesi
'nin desteğiyle Sarıyer'de bir rekora imza attı. Engelliler Haftası'nda ötekileştirmeye karşı özel çocukların sesini duyurmak için dünyanın en büyük pankartı açıldı. Engelliler alanında çalışan STK'lar, sivil inisiyatifler ve 'farkındalık' için alanda olan bireylerin katılımıyla taşınan 500 metrelik bir pankartın üzerine engelli vatandaşların talepleri yazıldı. Dünyanın en uzun pankartıyla Kireçburnu Haydar Aliyev
Parkı'na gelen kalabalık, temsili olarak hazırlanmış duvarı yıktı.