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Engelliler için dünyanın en uzun parkartı açıldı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018
Engelliler için dünyanın en uzun parkartı açıldı
İstanbul için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ve Engel Sizsiniz Platformu, 'nin desteğiyle Sarıyer'de bir rekora imza attı. Engelliler Haftası'nda ötekileştirmeye karşı özel çocukların sesini duyurmak için dünyanın en büyük pankartı açıldı. Engelliler alanında çalışan STK'lar, sivil inisiyatifler ve 'farkındalık' için alanda olan bireylerin katılımıyla taşınan 500 metrelik bir pankartın üzerine engelli vatandaşların talepleri yazıldı. Dünyanın en uzun pankartıyla Kireçburnu Parkı'na gelen kalabalık, temsili olarak hazırlanmış duvarı yıktı.
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Engelliler için dünyanın en uzun parkartı açıldı
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