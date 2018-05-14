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Kadınları evlilik vaadiyle dolandırdı

'da, kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 7 kadını evlilik vaadiyle dolandırmaktan 37 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 11:00
Kadınları evlilik vaadiyle dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. hakkında, 7 ayrı kadına kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp onları evlilik vaadiyle dolandırmaktan dava açıldı. Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ramazan Ç., 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararından sonra şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Polis, şahsın merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'ndeki yaşadığı evi tespit etti. Ramazan Ç., evden çıktıktan sonra kaldırımda yürürken yakalandı.

Ramazan Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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Kadınları evlilik vaadiyle dolandırdı
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