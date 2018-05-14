Mantar ararken kaybolan 2 kişi, 7 saatlik aramayla bulundu

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Olay, Nazımiye ilçesi Bezik Ormanları Kızıl Dağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Korkmaz (43) ile Haydar Akmaz (46) yanlarında iki arkadaşıyla birlikte Kızıl Dağ mevkisine mantar aramaya gitti. İkişerli grup halinde dağılan 4 arkadaştan ikisi hava kararmaya yakın evlerine geri döndü. Korkmaz ve Akmaz'ın dönmediğini öğrenen arkadaşı durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Bunun üzerine AFAD ekipleri İl Müdürü Cem Erdoğan ile birlikte bölgeye gitti. Özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen ve oldukça sarp bir yapıya sahip olan Bezik Ormanları Kızıl Dağ mevkisinde yapılan arama sabaha karşı tamamlandı. İki arkadaş kaybolunca bölgede kullanılmayan bir binaya sığındığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından bulunan 2 arkadaş olay yerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Arama kurtarma çalışmasına katılan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, kayıp 2 arkadaş için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve sağlıklı bir şekilde bulunduğunu söyledi.