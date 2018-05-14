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başlangıcı 2018 ilk iftar ve sahur ne zaman? - ve diğer iller için imsak vakitleri saati!

İslam âlemi için büyük değere sahip olan on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. ‘ başlangıcı ne zaman’ cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtını da merakla araştırıyor. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu önemli ayda eller semaya yükselecek, teravih namazlarında camiler yine dolup taşacak. Sadakalar verilecek, fakirlerin karnı doyurulacak. Peki 2018 Ramazan başlangıcı ayı ne zaman başlıyor? İşte 2018 , Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için imsak vakitleri buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 10:35
Ramazan başlangıcı 2018 ilk iftar ve sahur ne zaman? - İstanbul ve diğer iller için imsak vakitleri saati!

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği başlangıcı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 2018 de yayınlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan ve İslam alemi için en değerli ay olarak kabul edilen bu ay yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. 'Ramazan başlangıcı ne zaman' ise cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Birçok vatandaş ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki 2018 Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor? İşte 2018 , Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için (imsak vakitleri) imsakiye…

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İMSAK VAKİTLERİ (İMSAKİYE

Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok kişinin merakla beklediği 2018 il il imsakiyeyi yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir için ilk iftar ve sahur vakitleri ne imsak vakitleri sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

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Ramazan başlangıcı 2018 ilk iftar ve sahur ne zaman? - İstanbul ve diğer iller için imsak vakitleri saati!
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