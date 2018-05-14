‘Yardım bizim fıtratımızda var’

Dünyanın dört bir tarafında mazlumlara yardım elini uzatan Türkiye, Küresel İnsani Yardım
Raporları'na göre üç kez "Dünyanın En Cömert Ülkesi"' ilan edildi. Yalnızca son 5 yılda AFAD
'ın yaptığı insani yardım tutarı 6 milyar TL'yi aştı. SABAH, dünyanın dört bir tarafına Türkiye'nin yardımlarının dağıtılmasında aracı olan AFAD, Türk Kızılayı
ve Diyanet Vakfı başkanlarıyla konuştu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: "
Türkiye bütün aktörleri ile ülke içinde olduğu kadar ülke dışında da yardım seferberliği yürütüyor. Biz bu yardımları hesaplayarak yapmıyoruz ama yaptığımız yardımların sonucunda gayri safi milli hasılaya göre dünyanın en çok yardım yapan ülkesi biziz. 2017'de yaklaşık 300 milyon dolar tutarında yardımla 6 milyon 850 bin kişiye ulaştık." AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:
"Türkiye, dünyanın 140 ülkesinde insani ve kalkınma yardımı yapıyor. 'İlk önce hayat' ilkesiyle diğer ülkelerin afete hazırlanmasını ve afet yönetim organizasyonlarını kurmasını sağlıyor. Türkiye dünyanın vicdanı haline geldi. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş:
"Vakfımız eğitimden, insani yardıma, cami inşaatlarından sosyal ve hayri hizmetlere kadar geniş bir alandaki faaliyetleriyle 140 ülkede Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyor, aynı zamanda milletimizin göğsünü kabartıyor. 2017'de insani yardım faaliyetlerimiz 88 milyon dolara ulaştı. Dünyaya Türkiye halkının vicdanını ve cömertliğini taşıyoruz."