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‘Yardım bizim fıtratımızda var’

Türkiye üç kez “Dünyanın en cömert ülkesi” ilan edildi. Son 5 yılda ’ın yaptığı yardım 6 milyar TL’yi aştı. SABAH; , AFAD ve Diyanet Vakfı başkanlarıyla konuştu

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018
‘Yardım bizim fıtratımızda var’
Dünyanın dört bir tarafında mazlumlara yardım elini uzatan Türkiye, Küresel Raporları'na göre üç kez "Dünyanın En Cömert Ülkesi"' ilan edildi. Yalnızca son 5 yılda 'ın yaptığı insani yardım tutarı 6 milyar TL'yi aştı. SABAH, dünyanın dört bir tarafına Türkiye'nin yardımlarının dağıtılmasında aracı olan AFAD, ve Diyanet Vakfı başkanlarıyla konuştu.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: "Türkiye bütün aktörleri ile ülke içinde olduğu kadar ülke dışında da yardım seferberliği yürütüyor. Biz bu yardımları hesaplayarak yapmıyoruz ama yaptığımız yardımların sonucunda gayri safi milli hasılaya göre dünyanın en çok yardım yapan ülkesi biziz. 2017'de yaklaşık 300 milyon dolar tutarında yardımla 6 milyon 850 bin kişiye ulaştık."
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Türkiye, dünyanın 140 ülkesinde insani ve kalkınma yardımı yapıyor. 'İlk önce hayat' ilkesiyle diğer ülkelerin afete hazırlanmasını ve afet yönetim organizasyonlarını kurmasını sağlıyor. Türkiye dünyanın vicdanı haline geldi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş: "Vakfımız eğitimden, insani yardıma, cami inşaatlarından sosyal ve hayri hizmetlere kadar geniş bir alandaki faaliyetleriyle 140 ülkede Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyor, aynı zamanda milletimizin göğsünü kabartıyor. 2017'de insani yardım faaliyetlerimiz 88 milyon dolara ulaştı. Dünyaya Türkiye halkının vicdanını ve cömertliğini taşıyoruz."
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‘Yardım bizim fıtratımızda var’
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