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Dünyaya Hükümdar Olmaz () 103. ü ile az sonra 'de

ekranlarının sevilen dizisi Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. ü ile az sonra ekranlarında olacak. Eşkıya 103. bölümde, üst üste yaşanan ölümlerin ardındaki gizli isim olarak bilinen Ünal'ın, taraf seçmekten başka şansı kalmamıştır. Çakırbeyliler de çektikleri acının bedelini ne pahasına olursa olsun ödetmeye kararlılar! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm ile ilgili detaylar ve 103. bölüm fragmanı... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm televizyonda yayınlandığında buradan izleyebilirsiniz

Giriş Tarihi: 15.5.2018 19:29 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 20:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (edho) 103. yeni bölümü ile az sonra Atv'de

'de ekranlarının sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. ü ile ekranlarında olacak! Dizi televizyonda başladığı anda buradan Eşkıya'yı izleyebilirsiniz. Dizi sonra erdikten hemen sonra ise kaçıranlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm tamamı buradan yayınlanacak.

Atv canlı yayını için tıklayın (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. bölüm)

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (edho) 103. yeni bölüm fragmanı - Hemen izle

EDHO 103. BÖLÜM ÖZETİ

Ekrem'in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi'nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem'den sonra Cia'nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret'i durdurmak için harekete geçen ise yaptığı planla oğlu Reha'yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez.

Üst üste yaşanan ölümlerin ardındaki gizli isim olarak bilinen Ünal'ın, taraf seçmekten başka şansı kalmamıştır. Kendi hayatını devam ettirebilmek için Hızır'ın hayatına son vermesinin şart olduğunun artık o da farkındadır. Her yaşanan kayıpla bir kere daha darmadağın olan Çakırbeyliler, ne pahasına olursa olsun sevdiklerine yaşatılan acıların hesabını sormaya karalıdırlar. Bunun için çok ince bir oyun kurmakla uğraşırlarken, artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Şahin Ağa'nın herkesten habersiz bir plan yapıp, kendini tehlikeye atabileceği akıllarına gelmez.

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