Sağlık festivaline ziyaretçi akını

Türkiye'de ilk kez İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle Sağlıklı Yaşam
Festivali organize edildi. Ev sahibi, ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan
'dı. İki günde 3 binin üzerinde ziyaretçi sağlıklı yaşamın ipuçlarını öğrendi. Etkinlik, MEYEV Vakfı ve Bouton Medya tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Kurumu, Yeşilay Cemiyeti, Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
destekleriyle geçtiğimiz hafta sonu Park Residences Cadde'de gerçekleştirildi. Festivalde, iki gün boyunca 14 eğitim ve 14 farklı work-shop vardı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu
, Metin Hara
, Danilo Zanna, Ayvaz Akbacak katılımcılarla keyifli söyleşiler gerçekleştirdi. Ayrıca etkinlik alanında sağlıklı workshoplar ve spor etkinlikleri de düzenlendi. Ümit Erdim de ameliyat olmadan, spor yaparak sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verdiğini, interaktif bir sunumla anlattı. KULAKLAR BİLGİYE DOYDU
BKM Mutfak ekibinin katkılarıyla hazırlanan kukla şov ve stand-up gösterileri, seyircileri eğlendirdi. 3 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı etkinlik, kamu yararına ve sağlıklı yaşam tarzı için farkındalık oluşturmak adına ücretsiz yapıldı.
Doç. Dr. Halit Yerebakan düzenlediği festival ile ilgili şunları söyledi: "Bu sosyal sorumluluk projesinin asıl amacı, sağlıklı yaşam kültürünün benimsenmesiydi. Dolayısıyla onların boş zamanında da onlara sağlık farkındalığı yaparsak, resmen 7/24 kapsamış bir organizasyon yapmış olur ve bu bilinci yaygınlaştırırız diye ümit ediyorduk. Yıl boyunca festivallerin devamı gelecek. Amacımıza bence ulaştık, güzel de mesaj çıktı buradan. Ayak bakımı- saç analizleri, organik alışveriş yaptılar. Benim kendi tarifim olan detoks içeceklerimi yaptım ziyaretçilerimize. 7'den 77'ye kadar herkes burada bilgi ve efora doydu. Ayakları toprağa, elleri yemeğe değdi. Kulakları bilgiye doydu."