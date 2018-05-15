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Villada milyonluk

İtfaiye eri Taner Çebi Sultanahmet’teki otel yangınında hayat kurtarmak isterken şehit düşmüştü. Kahraman itfaiyecinin 9.5 yıldır kimseye sezdirmeden, ailesini depremde kaybeden işitme engelli bir kadına yardım ettiği ortaya çıktı

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018
Villada milyonluk soygun
Bahçeşehir'de, bir villada 200 bin liralık ziynet eşyası ve 1.5 milyon lira değerinde iki aracı anahtarları ile çalan evin görevlisi gözaltına alındı. Ümmü Gülsüm Karahan'a ait villada çalışan Türkmen uyruklu kadın, sevgilisiyle plan yaparak evde bulunan yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ile 1.5 milyon değerinde 2 aracı anahtarları ile çaldı. Sevgili çalıntı araba ve ziynet eşyaları ile evden ayrıldı.
Akşam eve gelen villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını belirtti. Baskı üzerine, sevgiliyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini kabul eden kadın görevli, olay yerine gelen polislere teslim edildi. Ziynet eşyaları ve araçlarla kaçan sevgili aranıyor.
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Villada milyonluk soygun
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