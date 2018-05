Yüce gönlünü sır gibi saklamış

BUGÜN NELER OLDU

Sultanahmet'te 27 Nisan'da bir otelin saunasında çıkan yangın a müdahale eden Fatih İtfaiyesi'nde görevli itfaiye onbaşı Taner Çebi (42), 3 Fransız turisti kurtarmış, son bir kişi için tekrar alevlere dalınca düşüp oksijensiz kalarak ağır yaralanmıştı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda afet ve yangında hayat kurtaran iki çocuk babası kahraman itfaiyeci iki gün sonra şehit düşmüştü. Çebi ailesi, Anneler Günü'nde kahraman evlatlarını Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında ziyaret etti. Deprem zede Serap Güngör, Çebi'nin ailesiyle şehitlikte karşılaştı.Ziyaret sırasında çok duygusal bir olay yaşandı. Şehidin mezarında dua eden konuşma ve duyma engelli bir kadın yanında taşıdığı kâğıda bir şeyler yazarak aileye verdi. Kâğıtta şunlar yazıyordu: 'Adım Serap Güngör. 1999 depreminde ailemi kaybettim. Beni enkazdan AKUT çıkardı. Hayatta sadece ben kaldım. Tüm ailem, eşim ve 3 yavrum Adapazarı'nda toplu mezarda yatıyor. Bu dünyada Allah'tan başka kimsem yok. Evim Fatih İtfaiyesi'ne yakındı. Taner abim hikâyemi öğrenince benimle tanıştı, her ay beni ziyaret eder, maddi ve manevi yardımda bulunurdu. Taner abim bana 9.5 yıldır her ay maddi yardımda bulunuyordu. Bana hep sahip çıktı. Kalbi şeker gibiydi. Bu dünyada bir Allah, bir de Taner abim vardı. Taner abim de beni bıraktı. Artık bir Allah'ım kaldı. Başka da kimsem yok. Ben geldim buraya, Allah kabul etsin, Taner abime dua ettim. Fatiha okudum. 4 tane saksıda çiçek diktim." Bu yardımdan haberi olmayan şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu, Güngör'e yardım sözü verdi.SABAH'a konuşan şehidin ablası Leyla Çebi kardeşini şöyle anlattı: "Şimdiye kadar çok mutluyduk. Bundan sonra çok hüzünlü olacağımızı, artık kalbimizde bir korla yaşayacağımızı, kardeşimizi çok özlediğimizi söylüyorum. Bundan sonra Anneler Günü bizim için artık buruk. Bayramlar da buruk, her şey buruk geçecek... Çünkü kardeşimiz yanımızda yok artık. O şehit oldu inşallah. Şehitlere çok imrenirdi. TV'de bir şehit haberini izlediğim sırada, 'Abla hiç ağlanır mı, baksana ne güzel şehit olmuş, ona ağlanır mı artık. Vatan uğruna şehit olmuş' dedi. Özenirdi resmen şehitliğe ve şehit olanlara... Onunla gurur duyduk her zaman. O bizim kahramanımızdı. Her zaman yüce gönüllüydü, yardımseverdi. Burada bir yardımını daha öğrendik."