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2018 başvuruları başladı

Ön lisans programlarından mezun olarak lisans eğitimine devam etmek isteyenlerin katılması gereken başvuruları başladı. DGS başvurusu için son gün ise 24 Mayıs.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:30
2018 DGS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden () yapılan açıklamaya göre Dikey Geçiş ı () başvuruları başladı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların lisans öğrenimine geçmek için katılmaları gereken DGS 21 Temmuz'da yapılaca. Sınava başvurular, 16-24 Mayıs arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.

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2018 DGS başvuruları başladı
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