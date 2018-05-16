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’ta mülteci faciası: 7 ölü

Giriş Tarihi: 16.5.2018
Ayvacık’ta mülteci faciası: 7 ölü
'nin ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan kaçak göçmenlerden 13'ü kurtarılırken, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; fiber teknenin çevresinden Afganistan uyruklu 12 göçmen ile İran uyruklu bir göçmen kaçakçısının kurtarıldığını, 7 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Termal kamera ile yapılan kontroller sonucunda denizde başka bir kazazede olmadığı belirtildi. Kurtarılan 12 kişi, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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Ayvacık’ta mülteci faciası: 7 ölü
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