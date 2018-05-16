Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cinsel tacizden tutuklu öğretmen, cezaevinde intihar etti

den tutuklu öğretmen, cezaevinde intihar etti

'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda, 9 ye de bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Ferruh A. (53), Kocabaş Cezaevi'ndeki koğuşunda kendini pijamasıyla ranzaya asarak yaşamına son verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 15:53
Cinsel tacizden tutuklu öğretmen, cezaevinde intihar etti

28 Şubat'ta Pamukkale ilçesindeki bir ilkokuldaki öğrencilerden bazılarının velileri, okul yönetimine giderek sınıf öğretmeni Ferruh A.'nın çocuklarına elle tacizde bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni Ferruh A., polis tarafından gözaltına alındı. Tacize uğradığı öne sürülen 9 , pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. İddiaya göre öğretmen Ferruh A.'nın, parası olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup, tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ferruh A., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne konuldu.

KENDİSİNİ RANZAYA ASARAK İNTİHAR ETTİ

Ferruh A. bugün, kaldığı koğuşta pijamasıyla kendini ranzaya astı. Ferruh A.'nın koğuş arkadaşları tarafından bulunan cesedi, cezaevi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Ferruh A.'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlar, rezidansta eğlenirken basıldı!
Antalya'da lise bahçesindeki yolcu uçağı göreve hazır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinsel tacizden tutuklu öğretmen, cezaevinde intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN