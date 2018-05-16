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’nda trafik magandası ambulansa böyle makas attı!

Bayrampaşa mevkiinde otomobil sürücüsü, te hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulansla yarıştı. Trafikte defalarca makas atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydedip da yayınladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 15:42
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Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan otomobil sürücüsü "bu kadarına pes" dedirtti. te önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı.

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Hem sürücülerin hem de kendi canının defalarca tehlikeye atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydederek da yayınladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor.

Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor.

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E-5 Karayolu’nda trafik magandası ambulansa böyle makas attı!
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