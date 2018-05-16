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Görenler gözlerine inanamadı!

'te, direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobilin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 08:33 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 08:40
Görenler gözlerine inanamadı!

'te, U.Ş. yönetimindeki 11 SH 337 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi'nde kontrolden çıkarak su isale hattı istinat duvarına çarptı.

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Görenler gözlerine inanamadı!
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