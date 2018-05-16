İlk iftar Hakkâri’de

Ramazanın ilk günü Hakkâri
'de imsak saat 03.11'de tamamlandı, iftar ise 19.15'te gerçekleşecek. Edirne'de saat 03.58'de başlayan ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.34'te açılacak. Hakkâri ile Edirne arasındaki süresi fark 79 dakika olacak. Hakkâri'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'dekiler iftar sofrasına oturacak. İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlayacak. En uzun orucu İsveç'in Kiruna bölgesindeki Müslümanlar tutacak. Ramazanın son günü 21 saat 58 dakika oruçlu olacaklar.
İstanbul'da başta Sultan Ahmet, Süleymaniye olmak üzere bir çok camiye mahyalar asıldı.