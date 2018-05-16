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İnşaat bekçisinin ölü bulunduğu evden 4,5 ay sonra bir ceset daha çıktı

'da bir evde 20-25 gün önce öldüğü değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, Ruhi Şahan (45) adına düzenlenmiş belge bulundu. Aynı evde 4,5 ay önce inşaat bekçisi da ölü bulunmuştu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 17:43
İnşaat bekçisinin ölü bulunduğu evden 4,5 ay sonra bir ceset daha çıktı

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi. Kiracısına ulaşamadığı için eve bakmaya gelen mülk sahibi, içeriden kötü koku geldiğini fark etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren ev sahibi, odada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan erkeğin yaklaşık 20-25 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÜZERİNDE KİMLİK BULUNMADI

Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, evde bulunan resmi belgelerde Ruhi Şahan adına düzenlenmiş belge bulundu. Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti içAntalyalya Kurumu'na götürüldü.

Aynı evde, geçen 2 Ocak'ta inşaat bekçisi da ölü bulunmuştu.

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İnşaat bekçisinin ölü bulunduğu evden 4,5 ay sonra bir ceset daha çıktı
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