İzmir'de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi davası

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Selman Yılmaz, Çelik ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Yılmaz'ın cep telefonunu inceleyen bilirkişinin, "telefon incelemesinde bir kayıt bulunmadığı, verilerin silinip silinmediği konusunun tespit edilemediği, bu tespitin Adli Tıp Kurumunca yapılabileceği" ifadelerine yer verilen raporunu okudu.

Cep telefonundaki hiçbir kaydı silmediğini iddia eden Yılmaz, olaydan sonra telefonu eve bıraktığını söyleyerek aleyhine olan hususları kabul etmediğini ifade etti.

Çelik Ailesi'nin avukatı Sibel Önder ise sanığın cep telefonundaki delil niteliği taşıyabilecek belgeleri silmiş olabileceğini önceden de söylediğini, öldürme olayında firari sanık Halil Yılmaz ile birlikte hareket ettiğini savundu.

Sanık Halil Yılmaz'ın kardeşi ve diğer aile fertleriyle bağlantısının ortada olduğunu savunan Önder, Selman Yılmaz'ın yeniden tutuklanmasını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de sanığın tutuklanması yönünde talepte bulundu.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari sanık Halil Yılmaz'ın Türkiye'ye iadesi ve yakalama emrinin infazı için beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Selman Yılmaz'ın yeniden tutuklanma talebini ise reddetti.

Heyet, olaydan önce ve sonra verilerin silinip silinmediğinin tespiti için Selman Yılmaz'a ait cep telefonunun Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini de kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da, 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra bir kadın cesedi bulunmuş, adli tıp incelemesi sonucu Sibel Çelik'in tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Olay sonrası kayıplara karışan ve cinayet zanlısı olarak aranan kadının nişanlısı Halil Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatılmış, tutuklanan ağabeyi Selman Yılmaz ise önceki aralık ayındaki duruşmada serbest bırakılmıştı.