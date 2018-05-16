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Kavşaktaki , genç motosiklet sürücüsünün sonu oldu

İstanbul 'de taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ticari taksinin kavşakta çarptığı motosiklet savrulunca üzerindeki sürücü yere yuvarlandı. Kaldırıma çarparak 50 metre kadar sürüklenen genç motosikletçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 17:40
Kavşaktaki kaza, genç motosiklet sürücüsünün sonu oldu

saat 15.30 sıralarında Atakent Mahallesi Kent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TAD 98 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta yönetiminde ki 34 BEV 488 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Avcı, kaldırıma çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Furkan Avcı'nın cenazesi olay yerinde ki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hayatını kaybeden Furkan Avcı'nın arkadaşları, taksicilerin motorcuları fark etmesi gerektiğini, taksici ve minibüsçülerin onlarını fark etmediğini belirtti.

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Kavşaktaki kaza, genç motosiklet sürücüsünün sonu oldu
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