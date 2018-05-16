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Son Dakika Haber: çöl tozu etkisinde kalacak

Son dakika haberi... İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Toros, atmosferik sayısal model sonuçlarına göre, bugünden itibaren cumartesiye kadar yurdun çölden gelen tozun etkisi altında kalacağını, yağış olan bölgelerde çamurlu yağmur görülebileceğini bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 11:55
Son Dakika Haber: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak

TÜRKİYE, ÇÖL TOZU ETKİSİNDE KALACAK

Toros, yaptığı açıklamada, ısınan çöl yüzeylerinde oluşan fırtınaların tozu kilometrelerce yukarılara çıkarabildiğini ifade ederek, her yıl milyonlarca ton tozun bu şekilde kıtalar ve okyanusları aştığını dile getirdi.

Atmosferdeki bu hareketin normal bir durum olduğunu anlatan Toros, "Sahra Çölü'nden atmosfere karışan tozlar zaman zaman görüş mesafesini etkileyebilecek seviyelere kadar çıkabilmektedir. Havadaki tozlar yağmurla yere ulaşır. Su buharlaşınca izi ve tozu kalır. Eskiler 'Çamurlu yağmur, teknede hamur' diyerek bu olayı bir tekerlemeye dönüştürmüştür." dedi.

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Son Dakika Haber: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
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