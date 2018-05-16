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Üniversitede panik

Merkez laboratuvarında meydana gelen patlamada yaralanan teknisyen , yanık nedeniyle Trabzon'a sevk edilirken, ekiplerince tedbir amaçlı 4 kişiye arındırma işlemi yapıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 10:38
Üniversitede panik

Üniversitesindeki merkez laboratuvarda meydana gelen patlamada yaralanan teknisyenlerden , vücudunda oluşan yanık nedeniyle Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ayıklanması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan teknisyenlerden Levent Coşkun (33), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Trabzon'a gönderildi.

AFAD TEDBİR AMAÇLI ARINDIRMA İŞLEMİ UYGULADI

Patlamada hafif şekilde yaralanan teknisyen Ramazan Kırma ve öğretim görevlisi Yakup Özdemir'in yanı sıra kimyasaldan etkilenebileceği değerlendirilen İsmail Yapıcı ile olaya müdahale eden itfaiye erlerinden Burak Emre Aşkın'a, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden () gelen 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler (KBRN) ekibi tedbir amacıyla arındırma işlemi uygulandı.

Ekiplerin, şahısların eşyalarıyla, üniversite laboratuvarı, olaya müdahale eden itfaiye aracı ve hastanenin acil servisinde yaptığı ölçümlerde ise tehlike oluşturabilecek herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ayıklanması sırasında meydana gelen patlama sonucu, teknisyenler Levent Coşkun ve Ramazan Kırma ile öğretim görevlisi Yakup Özdemir yaralanmıştı.

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Üniversitede panik
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