ALES sonuçları için açıklama tarihi verildi! ÖSYM güncel bilgi paylaştı

6 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen ALES sınav sonucu için heyecan dorukta. Binlerce kişinin merakla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonucu için ÖSYM tarih verdi. Akademik eğitimlerini sürdürmek veya akademik kadrolara başvurmak isteyenler ihtiyaç duydukları 2018 ALES sınav sonuçları ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin detayında...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM sınav takvimi daha önceden açıklanıyor. Sınav takvimine göre ALES sonuçları 7 Haziran 2018 Perşembe günü açıklanacak.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

ÖSYM ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir: 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi (ALES 2017) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR: Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerliliği vardır. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz.