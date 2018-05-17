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Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü

'da 4 çocuk annesi (38), birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sahur vakti işlenen in şüphelisi, sabah jandarmaya giderek teslim oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 12:35
Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü

Olay, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan ve Gencay G. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gencay G., bıçakla Pınar Çelik'i boğazını keserek öldürdü.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Gencay G., olayın ardından Pınar Çelik'in üzerini örterek, sabah saatlerinde jandarma karakoluna gitti.

şüphelisi teslim olurken, Pınar Çelik'in cenazesi savcının yaptığı inceleme sonrası Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü
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