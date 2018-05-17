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'a getirdikleri 150 i köprü altına bırakıp gittiler

'a barınmaları için Erzurum'dan gönderilen çoğunluğu uyruklu 150 , kendilerini getiren otobüs sürücüleri tarafından karayolunda köprü altında bırakıldı. Gruptakilerden bazıları kent merkezine doğru yürürken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, göçmenleri durdurup, konaklayacakları yere götürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:17
Çorum'a getirdikleri 150 göçmeni köprü altına bırakıp gittiler

Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğü, , Bangladeş ve Somali uyruklu 150 i, barınmaları için üç otobüsle 'a gönderdi. Otobüs sürücüleri, dün saat 23.30 sıralarında çoğunluğu Pakistanlı göçmenleri Çorum- Samsun karayolunda, Çimento kavşağı köprü altında araçlardan indirip, uzaklaştı. Nereye gideceklerini bilmeyen göçmenler, köprü altında beklemeye başladı. Gruptaki bazı kişiler ise kent merkezine doğru yürümeye başladı. Göçmenleri gören vatandaşlar, polisi arayıp ihbarda bulundu.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dağılmaya başlayan göçmenleri tek tek durdurup, kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Polisin çalışması sonucu 150 göçmen, bölgeden alınarak konaklayacakları yere götürüldü. Göç İdaresi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra göçmenlerin Çorum'da kalabilecekleri öğrenildi.

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Çorum'a getirdikleri 150 göçmeni köprü altına bırakıp gittiler
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