Çorum'a getirdikleri 150 göçmeni köprü altına bırakıp gittiler

Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğü, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 150 göçmeni, barınmaları için üç otobüsle Çorum'a gönderdi. Otobüs sürücüleri, dün saat 23.30 sıralarında çoğunluğu Pakistanlı göçmenleri Çorum- Samsun karayolunda, Çimento kavşağı köprü altında araçlardan indirip, uzaklaştı. Nereye gideceklerini bilmeyen göçmenler, köprü altında beklemeye başladı. Gruptaki bazı kişiler ise kent merkezine doğru yürümeye başladı. Göçmenleri gören vatandaşlar, polisi arayıp ihbarda bulundu.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dağılmaya başlayan göçmenleri tek tek durdurup, kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Polisin çalışması sonucu 150 göçmen, bölgeden alınarak konaklayacakları yere götürüldü. Göç İdaresi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra göçmenlerin Çorum'da kalabilecekleri öğrenildi.