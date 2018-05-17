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Evlilik hazırlığı yapan genç, çalıştığı fabrikada...

'nin Kandıra ilçesinde, bir fabrikada çalışan İbrahim B. (35) tartıştığı 'yi (25) bıçaklayarak öldürdü. Resul Yüce'nin tarihinde nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Resul Yüce, Kandıra Babaköy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 17:54
Evlilik hazırlığı yapan genç, çalıştığı fabrikada...

Olay, gece saatlerinde, Kandıra Akbal Mahallesi'nde bulunan mutfak eşyaları üreten bir fabrikada meydana geldi.

İŞ ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İbrahim B. ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İbrahim B. mesai arkadaşı Resul Yüce'yi göğsünden bıçakladı. Fabrikada çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen sağlık ekibi Resul Yüce'yi Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Resul Yüce burada yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Resul Yüce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Resul Yüce'nin tarihinde nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Resul Yüce, Kandıra Babaköy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken cenaze namazına katılarak, aileye baş sağlığı dileğinde bulundu. İbrahim B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evlilik hazırlığı yapan genç, çalıştığı fabrikada...
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