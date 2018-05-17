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’ın aşevleri da 2 milyon kap yemek dağıtacak

’ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım” sloganıyla Ramazan kampanyasını başlatan , geneline yayılmış 13 aşevinden ihtiyaç sahiplerine 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacak. Kızılay ihtiyaç sahiplerine de yurt içinde de 200 bin gıda kolisi ulaştıracak.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:53
Kızılay’ın aşevleri ramazanda 2 milyon kap yemek dağıtacak

aşevleri bu 'da da ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirecek. genelinde hizmet veren 13 aşevinde yaklaşık 800.000 kişiye lık ve luk yemek dağıtacak. Kızılay Genel Başkanı Dr. , geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracaklarını belirterek, 1 ay boyunca 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacaklarını söyledi.

''VATANDAŞLARIMIZN BAĞIŞLARINA TALİBİZ''

İstanbul'da Kızılay'ın Ramazan kampanyasını başlatan Dr. Kerem Kınık, bu ramazanda da iftar ve sahur sofralarına ramazan bereketi getireceklerini kaydetti. Bağışçılardan sağlanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada köprü görevi gördüklerini kaydeden Kınık, ramazan boyunca Kızılay'ın 13 aşevinin faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti. Kınık, başta Konya, İstanbul, Ankara, Edirne olmak üzere 13 ayrı yerde bulunan aşevlerinin yaklaşık 800 bin ihtiyaç sahibine her gün sıcak yemek ulaştıracağını söyledi. Kınık, aşevlerinde ramazan boyunca 2 milyon 350 bin kap yemek dağıtacağını da belirtti. Kınık "Bu yıl ramazanda 30 ülkede 10 milyon kişiye bağışçılarımızın desteğiyle yardım elimizi uzatacağız. Vatandaşlarımızın fitre, zekat ve bağışlarına talibiz"dedi.

143 BİN AİLEYE NAKİT DESTEĞİ

Kızılay, "Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" adını verdiği yardım kampanyasında hayırseverlerin fitre ve zekâtlarını da kabul edecek. Yurt çapına yayılmış hizmet ağıyla fitre ve zekâtlar Kızılay vasıtasıyla tüm Türkiye'de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu dönemde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yaklaşık 50 milyon lira nakti yardım yapılacak. Yaklaşık 143.000 haneye bu kapsamda nakit desteği sağlanacak.

Kızılay yurt içinde 75 TL karşılığında bağışlanacak yardım kolilerini de de 1 milyon kişiye ulaştıracak. Kızılay yurt içinde 200 bin gıda kolisi dağıtacak.

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Kızılay’ın aşevleri ramazanda 2 milyon kap yemek dağıtacak
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