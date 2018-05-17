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Mahkeme cüye acımadı!

'nın Ahmetli ilçesinde 18 yaşındaki ye da bulunduğu iddiasıyla yargılanan şahıs Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesince 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 16:17
Mahkeme tecavüzcüye acımadı!

Olay geçtiğimiz şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'nın Ahmetli ilçesinde S.Ç. isimli bir kişi sabah saatlerinde takip ettiği 18 yaşındaki bir ye da bulundu. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak tutuklanan S.Ç., Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıktı.

TOPLAMDA 53 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davada S.Ç. mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan 30 yıl, kişiyi silahla ve cinsel saldırı amaçlı hürriyetinden yoksun kılma suçundan 21 yıl ve mala zarar verme suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahkeme tecavüzcüye acımadı!
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