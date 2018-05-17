Orucu bozan şeyler nelerdir? Neler orucu bozar?

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki; oruç tutmak yalnızca yemek yememek ve su içmemekten ibaret değildir. Oruç tutmak ağızdan kötü söz çıkmaması, fitneden dedikodudan uzak durulması, doğru bir kul olunması anlamlarına da gelmektedir. Mübarek Ramazan ayında herkesle iyi geçinmeli ve kulluk görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Vatandaşların araştırdığı konuların başında gelen "Neler orucu bozar?" ve "Orucu bozan şeyler nelerdir?" sorularının yanıtları burada...

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

ORUCU BOZAN ŞEYLER DURUMLAR NELERDİR?