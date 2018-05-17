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nelerdir? Neler orucu bozar?

Mübarek ayına kavuşmanın sonsuz mutluluğu ve huzurunu yaşadığımız bu günlerde ' nelerdir?' sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyır. Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak, orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Özel zamanlarda tutulur mu? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. Ramazan ayında oruçlu olduğumuz bu günlerde ibadetlerimizi yerine getirmeli, ruhumuzu dinlendirmeli ve kötü sözlerden uzak durmalıyız...

Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:14
Orucu bozan şeyler nelerdir? Neler orucu bozar?

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki; tutmak yalnızca yemek yememek ve su içmemekten ibaret değildir. Oruç tutmak ağızdan kötü söz çıkmaması, fitneden dedikodudan uzak durulması, doğru bir kul olunması anlamlarına da gelmektedir. Mübarek ayında herkesle iyi geçinmeli ve kulluk görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Vatandaşların araştırdığı konuların başında gelen "Neler orucu bozar?" ve " nelerdir?" sorularının yanıtları burada...

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

ORUCU BOZAN ŞEYLER DURUMLAR NELERDİR?

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Orucu bozan şeyler nelerdir? Neler orucu bozar?
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