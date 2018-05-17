Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

Oyuncu serbest bırakıldı

hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı dün sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 08:55
Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan oyuncu , dün saat 16.00 sıralarında da Çağlayan'daki 'na getirildi. Ancak Barış Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi.

Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış Atay serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN