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Son dakika: 'de sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü

'de sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 17:39
Son dakika: Düzce'de sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gündolaması köyünde yaşayan Hasan Aşan (58) sabah saatlerinde fındık bahçesine gitmek için 81 AV 758 plakalı traktörü ile evden ayrıldı.

Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları Aşan'ı aramaya başladı.

Aramalar sırasında fındık bahçesine giden yol üzerindeki sulama kanalında traktörün ters döndüğü ve Aşan'ın aracın altında olduğu görüldü.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri geldi. Ekiplerin uzun süren çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarılan Aşan'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Aşan'ın cesedi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Düzce'de sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü
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