Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Teravih namazında hangi dualar okunur?

Teravih namazı nasıl kılınır? Bu seneki Ramazan ayının 3. teravih namazı bu akşam eda edilecek. Dualarla, ibadetlerle oruçlarımıza sevaplar ekleyerek bu hayırlı ayı hak ettiği gibi geçirelim. Teravih namazında hangi dualar okunur? Dualarımızda üzerinde yaşadığımız vatanın kurtulması için canlarını veren şehitlerimizi, 15 Temmuz'da vatan aşkıyla hainlere karşı direnen şehit ve gazilerimizi, Afrin'de sınır hattımızı soysuz teröristlerden temizleyen mehmetçiğimizi unutmamalıyız. Ramazanın bereketi üzerinize olsun...

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Mübarek Ramazan ayına kavuşmamızla birlikte "Teravih namazı nasıl kılınır?" sorusu vatandaşlarımız tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yine teravih namazı kılınışı bazı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Teravih namazı kılınışını adımı adım özel olarak derledik.

Terâvih namazı, Geleneksel İslamda Ramazan ayında her gece kılınan bir namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i' müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir ancak Teravih namazının cemaat ile kılınması makbuldür. Her iki rekatta ara verilmesi dinlenme yapıldığından dolayı, kelime anlamı olarak dinlenme ara verme olarak bilinir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Bu sebeple teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez. Teravih namazında iki veya dört rekatte bir selam verilir. Her selamdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevat-ı şerife, salat-ı ümmiye, ayet veya dualar okunur.

Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rekatı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rekattır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden Önce kılınır. Teravihin cemaatle kılınması kifâî sünnettir. Teravih on selâm ile kılınır ve beş tervîha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rekatta bir selâm verilip, her dört rekatta bir istirahat edilir. Besinci tervîhadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ, FARZ MI?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;

"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.

Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.