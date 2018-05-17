Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haber: Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı! Kocası boşuyor...

Son Dakika Haber: Tuttuğu beceriksiz çıktı! Kocası boşuyor...

Son dakika haberi... 5 yıllık evli Adile Ö., eşinin aldattığından şüphelenerek tuttu. Ancak para ödeyip sonuç alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Eve gelen tebligatlarla durumu öğrenen eşi Şener Ö. de davası açtı.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 09:21
Son Dakika Haber: Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı! Kocası boşuyor...

Eşinin kendisine olan davranışlarından şüphelenen Adile Ö. aldatıldığını düşünerek yakın bir arkadaşının önerisiyle bir buldu. İnternet üzerinden bulduğu dedektif H.B. ile buluşan genç kadın kocasının takip edilmesini istedi. Adile Ö., 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL verdi. Takibin uzaması üzerine 4 bin lira daha veren genç kadın sonrasında tuttuğu özel dedektife ulaşamadı. Bir süre sonra kendisini arayan özel dedektifin 'kocanızla ilgili bir olumsuzluk yok' demesi üzerine savcılığa giden kadın özel dedektif H.B.'nin kendisini dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu.

''ALDATIYORDU AMA KANITLAYAMADIM''

Adile Ö. savcılıkta, "Eşim beni aldatıyordu fakat bunu kanıtlayamadım için bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten araştırma yaptım. Bu kişi H. B. ile telefonlaşarak bürosuna gittim. Eşimle ilgili ayrıntıları anlattım. İlk seferde eşimle ortak olan hesabımdan çekerek 4 bin TL verdim. Takibin uzamasını için 4 bin daha istedi onu da ziynet eşyalarımı satarak verdim. Aradan 1,5 hafta geçti telefonlarıma cevap vermeyince bürosuna gittim. Büroda çıkan olmadı. Daha sonra beni arayarak "Eşinizle ilgili olumsuz bir durum yok' dedi. Aradan 2-3 ay geçti benimle irtibata geçmedi, telefonlarıma da cevap vermedi. Şikayetçiyim" dedi.

Eşinden habersiz yaptığı işler yüzünden aşamasına geldiğini söyleyen Adile Ö. "Şikayet sonrasında eve tebligat gelmişti. Eşim Şener Ö., görünce bana sordu. Bende her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bankada bulunan bir kısım parayı çekmem ve ziynet eşyalarımı da sattığımı öğrenince bana boşanma davası açtı. Davamız halen devam etmektedir" dedi. (Vatan)

'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'
Antalya'da lise bahçesindeki yolcu uçağı göreve hazır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haber: Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı! Kocası boşuyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN