Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

'nin Darıca ilçesinde, 2 kardeş tartıştıkları akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 07:48 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 07:48
2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Olay, saat Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. Erdal Karadaş (44) ve kardeşi (34) ile (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Karadaş bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.
Kavgada hayatını kaybeden kardeşlerden Ruşen Karadaş'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Hüseyin Karadaş olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri Hüseyin Karadaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN