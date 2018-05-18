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Bağcılar’daki ilk iftarda hüzün ve sevinç bir arada yaşandı

tarafından Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 5 bin kişinin ağırlandığı Ramazan ayının ilk iftarında hüzün ve sevinç bir arada yaşandı. Ramazan’ın gelişini coşkuyla karşılayan ilçe sakinleri İsrail’in saldırısında şehit olan Filistinlileri anıp Kudüs için dua etti

Giriş Tarihi: 18.5.2018
Bağcılar’daki ilk iftarda hüzün ve sevinç bir arada yaşandı
"Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli" sloganıyla Ramazan'ı karsılayan Bagcılar Belediyesi, bu yıl ilk iftar programını Kirazlı Metro Istasyonu Etkinlik Alanı'nda düzenledi. Çolukçocuk yaslı, genç toplumun her kesiminden 5 bin kisi Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanmak için kurulan sofralara oturdu. Ilçe sakinlerinin birbirleriyle ettigi sohbet ve komsuluk iliskilerinin pekistigi alanda cosku ve burukluk bir arada yasandı. Ramazan ayına girildigi için mutluluk ve sevinç yasayan vatandaslar bir yandan da ABD Büyükelçiligi'nin Kudüs'e tasınması ve Israil'in Müslümanlara saldırısı nedeniyle hüzünlendi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Ramazan'ın ilk orucu hep birlikte açıldı. Bu arada alana gelemeyen ihtiyaç sahipleri "Iftar Bileti" uygulamasıyla oruçlarını evlerine yakın anlasmalı lokantalarda açtı.

"RAMAZAN BOYUNCA MAZLUM COĞRAFYA İÇİN DUA EDECEĞİZ"
Bağcılar Belediye Baskanı Lokman Çagırıcı, yaptıgı konusmada "Bizler için güzel baslayan Ramazan maalesef Islam cografyası için hep acı ve gözyasıyla basladı. Israil'in yapmıs oldugu zulüm Insallah yanına kar kalmayacak. Saldırıyı lanetliyor sehitlerimize de rahmet diliyorum. Ramazan ayı boyunca mazlum cografya için dua edecegiz. Insallah bu mübarek ay ümmetin uyanısına ve yeniden dirilisine vesile olur. Iftar Programı sonrası sahne alan sair Dursun Ali Erzincanlı da Nat-ı Serif ve siirler okudu. Erzincanlı'nın seslendirdigi "Ben Kudüsüm" siiri alandaki herkesi duygulandırdı. Okunan Kuran'ı Kerim ve yapılan dualarla Israil'in Gazze katliamında sehit olan Filistinliler anıldı.
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Bağcılar’daki ilk iftarda hüzün ve sevinç bir arada yaşandı
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