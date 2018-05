Down sendromlu kafe Erdoğan’ı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Üsküdar'da down sendromlu 10 çalışanın hizmet verdiği Tebessüm Kahvesi gönülleri fethediyor. İki yıl önce Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tebessüm Kahvesi down sendromlu çocukların çalışabileceği şekilde dizayn edildi. Şimdi ise kafede down sendromlu 10 çalışan hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen ay katıldığı partisinin Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde kendisini karşılayan kafe çalışanı down sendromlu çocuklara ziyaret sözü verdi. Down sendromlu çalışanlar ise Cumhurbaşkanı'nı bekliyor.