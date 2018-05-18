Son Dakika Haber: Firmalara ‘maddi yardım’ vaadiyle vurgun yapan şebekeye operasyon: 12 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, verdikleri gazete ilanları ve bastıkları broşürlerle zor durumdaki firmalara finansal yardımda bulunma vadiyle dolandırıcılık yapan 22 kişiden oluşan şebekeyi takibe aldı. Kurulan şebekenin mali anlamda zora giren firma yetkililerine e-mail, faks, gazete ilanı ve broşürlerle ulaştığını tespit eden polis, M.Y.'nin liderliğini yaptığı suç şebekesine ulaşarak şebeke üyelerinin adreslerini tespit etti.

BU SABAHA KARŞI OPERASYON YAPILDI

Takibin ardından bu sabaha karşı kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen mali şube polisi, yürütülen soruşturma kapsamında şebeke lideri M.Y. başta olmak üzere, E.M.T., S.S.T., M.C.D., K.T., T.H., G.T., H.T., Z.Y., S.T., Ö.Ç. ve S.Y. adlı 12 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şebekenin firari durumdaki 10 üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet, şirket kaşeleri, şüpheli şirketlere ait belge ve sahte fatura ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şebeke üyelerine yönelik suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' gibi maddeler yer alıyor.