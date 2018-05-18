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İlk kez Hacettepe kullanacak

Giriş Tarihi: 18.5.2018
İlk kez Hacettepe kullanacak
ve 'nda kullanılan ve sanal gerçeklik imkanı sunan Microsoft Hololens gözlüğü, dünyanın sayılı merkezlerinin ardından Türkiye'de ilk kez, 'nde (HÜ) anatomi eğitimlerinin ardından cerrahi alanında kullanılmaya başlanacak. HÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Demiryürek tarafından yürütülen proje kapsamında, MR, tomografi, PET gibi radyolojik görüntüler üç boyutlu modellenerek, tanı ve cerrahi tedavi planlamalarında kullanılmak üzere dijital gözlüğe yüklenecek. Cerrahi sırasında hekimin ameliyat ettiği organı, 3 boyutlu olarak görmesine olanak sağlayan dijital gözlük, özellikle beyin ve ortopedik cerrahide tespiti zor tümörlerin başarılı bir şekilde temizlenmesini sağlayacak. AA
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İlk kez Hacettepe kullanacak
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