İstanbul sokaklarında Ramazan coşkusu

Her Ramazan olduğu gibi Esenler Belediyesi bu Ramazan da renkli etkinliklere imza attı. Çocuklara bir Osmanlı geleneği olan 'diş kirası' adı altında çeşitli hediyelerin de verileceği 'Çocuk İftarı' programı düzenlendi. Belediye Ramazan ayının ilk gününü çocuklara ayırdı. Anneleriyle birlikte bin 500 çocuk, hayatlarında ilk kez oruç tutmanın mutluluğunu yaşadı. Esenlerli çocukların ilk iftar heyecanına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da ortak oldu. Çocuklar, iftar öncesinde Nasreddin Hoca , Keloğlan, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, animasyon, jonglör ve illüzyon gösterileri ile keyifli vakit geçirdiler. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte oruçlarını açtılar.Türkiye'de ilk kez 2006 yılında 'sokak iftarı' kültürünü başlatan Fatih Belediyesi , bu yıl da geleneksel hale gelen ilk iftarı Sultanahmet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında yaklaşık 30 bin kişiyle açtı. Pendik'teki iftar noktalarında her akşam 14 bine yakın vatandaş birlikte oruç açma imkanı buluyor.Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5 ayrı noktada her gün on binlerce kişiye iftar yemeği veriyor. Belediye bu yıl toplamda 200 bini aşkın kişiye sofra kuracak.Ramazan boyunca Eyüpsultan'da, sahaf, sanat atölyesi, mukabele, dinleti, söyleşi, şiir meclisi ve sohbet etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Maltepe Belediyesi Ramazan kapsamında, 18 Mayıs-10 Haziran arası Hırka-i Şerif, Eyüp Sultan Camisi, Hz. Yuşa ve Aziz Mahmud Hüdayi türbelerine inanç turları düzenlenliyor.Beyoğlu'nda 95 caminin içi ve çevresi temizlendi.Sultanbeyli Belediyesi tüm mahallelerde sokak iftarları düzenliyor.Şile merkez mahallelerinde, Ağva'da ve köylerinde birbirinden güzel etkinlikler; tiyatrolar, söyleşiler, atölyeler Şileli vatandaşları bekliyor. Çekmeköy Belediyesi iftar ve teravih arasında ilahi grubu tarafından hergün bir camide Kur'an tilaveti programı düzenliyor. Tuzla Belediyesi her yıl olduğu gibi geleneksel çadır ve sokak iftarlarını bu Ramazan ayında da düzenliyor. Üsküdar Belediyesi , ihtiyaç sahipleri ve iftar saatlerinde eve yetişemeyen vatandaşlara Valide Sultan Gemisi, Şemsi Paşa'daki çadır, Üsküdar meydandaki iftar TIR'ı ile 12 noktada 35 bin kişiye iftar veriyor.Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında 21 mahallede iftar düzenliyor.Kağıthane mahallelerinde iftar sofraları ve geleneksel iftar çadırları kuruluyor.Sultangazi Belediyesi 'Kudüs'ün manevi iklimini Sultangazi'de yaşıyoruz, sloganı ile Ramazan programları düzenliyor. Başakşehir Belediyesi Ramazan ayında iftarlar düzenleyip Ramazan stantları, sahne programları ve çocuk etkinlikleri gerçekleştiyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Ramazan ayında sokak iftarları düzenliyor. İftar öncesi, sonrası ve Teravih Namazı sonrası gerçekleşen birçok etkinlik de düzenleniyor.Beykoz Belediyesi 'Sokak İftarları ile ilçe sakinlerini her akşam farklı bir mahallede aynı sofrada buluşturuyor.ZeytinburnuBelediyesi Ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Meydanı'nda çocuk etkinlikleri, sinema gösterileri, musiki dinletileri, konserler, sema gösterileri, sahur sohbetleri ve söyleşiler gerçekleştirecek. Belediye, 30 gün boyunca 4 meydan, 12 farklı sokak ve mahalle iftarıyla binlerce kişiyi ağırlayarak, yaklaşık 50 bin vatandaşı iftar sofrasında buluşturuyor. Çocukların da unutulmadığı Ramazan etkinliklerinde aileler konser ve sema gösterilerinde vakit geçirirken çocuklar da Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan, meddah, jonglör, İbiş, illüzyon, çocuk ilahileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalarla güzel vakit geçirdi.