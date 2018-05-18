Haberler Yaşam Haberleri İstanbul sokaklarında Ramazan coşkusu

İstanbul sokaklarında Ramazan coşkusu 11 Ayın Sultanı Ramazan boyunca şehrin dört bir yanında belediyeler etkinlik ve iftar düzenliyor. Kimi belediyeler 30 bin kişilik sofra kuruyor kimisi de inanç turları düzenliyor. İlk orucunu tutan çocuklar için diş kirası verenler bile var...

Giriş Tarihi: 18.5.2018