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'de bıçaklı kavga: 2 ölü

'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kardeş bıçakla öldürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 07:09 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 07:09
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi 1537. Sokak'taki evlerinin önünde, Gebze Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan (44) ve İstanbul'da pastacılık yapan kardeşi (34) ile akrabaları olduğu öğrenilen Hüseyin K. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, Karadaş kardeşleri bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden bıçaklanan kardeşlerden Erdal Karadaş olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi Ruşen Karadaş ise yapılan ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Karadaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlısı Hüseyin K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlı Hüseyin K'nın daha önce işlediği cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 ölü
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