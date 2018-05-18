O müze, ziyaretçi akınına uğradı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında bugün saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek 39 müzeden biri olan Çorum Müzesi, ziyaretçi akınına uğradı.

8 BİN YILLIK TARİH...

Gündüz çalıştıkları için müzeye gelemeyen vatandaşlar için iyi bir fırsat olan "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında çok sayıda vatandaş, ailesiyle Çorum Müzesi'ni gezerek, müzede sergilenen yaklaşık 8 bin yıllık tarihi eserleri inceledi. Etkinlik çerçevesinde müze bahçesinde Halk Eğitim Merkezi Kadınlar Bağlama Grubu da halk müziği konseri verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin verimli geçtiğini ve ilk 2 saatte müzenin 2 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

İLK 10'DA YER ALIYOR

Çorum Müzesi'nin, 2010'da Avrupa Yılın Müzesi Yarışması'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Arslan, müzenin Türkiye'deki müzeleri arasında prestij anlamında ilk 10 arasında yer aldığını ifade etti.

Arslan, müzede 8 bin yıllık eserlerin sergilendiğini, "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğiyle daha fazla vatandaşın Çorum Müzesi'nden istifade etme şansı bulduğunu aktardı.

Çorum'daki müzelerde 6 bin civarında eserin sergilendiğini dile getiren Arslan, "Müzelerimizde 34 bin civarında eser de depolarımızda muhafaza altındadır. Zaman zaman teşhire çıkartılan bu tarihi miras ziyaretçilerimizin beğenisine sunulmaktadır." dedi.

Arslan, Türkiye'de kültür turizminin yeniden şahlanmaya başladığının altını çizerek, bu tür etkinliklerle vatandaşların müzelere ilgisini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ZİYARETÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Çorum Müzesi'ne eşi ve iki çocuğuyla gelen Adem Atasever de öğretmen olduğunu ve gündüz çalıştığı için daha önce müzeye gelme fırsatı bulamadığını söyledi.

"Avrupa Müzeler Gecesi" kapsamında Çorum Müzesi'nin gece açık olduğunu öğrenince ailesiyle geldiklerini söyleyen Atasever, "Çorum Müzesi'nden gerçekten çok etkilendik. Binlerce yıllık Hitit Medeniyeti'nden kalma eserleri inceleme fırsatı bulduk. Müzenin gece açık olması çok güzel oldu. Biz çalışanlar için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Eşi ve kızıyla müzeye gelen Tuba İbiş de daha önce gezdiği Çorum Müzesi'ni gece gezme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu, tarihe ilgi duyan herkesin burayı gezmesi gerektiğine inandığını kaydetti.