Mübarek Ramazan ve Cuma mesajları 2018! - Resimli Cuma mesajı ile bugünü unutma

Birbirinden yeni, anlamlı ve özgün resimli Cuma mesajlarını her zaman olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'de bulabileceksiniz. Mübarek Ramazan ayının 3. gününde oruçlu ağızlarla edilecek dualar çok büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki tüm camiler bugün Cuma vaktinde dolacak ve ibadetler edilecek. Bu dualarda vatan savunmasında can veren kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da hain terör örgütüne karşı vatan aşkıyla bayrak aşkıyla mücadele eden şehit ve gazilerimizi, Afrin'de vatanımızın sınır hattını teröristlerden temizleyen mehmetçiğimizi unutmamalıyız. İşte Ramazan ile ilgili Cuma mesajları!

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Özel günler dostların varlığıyla mübarek geceler duaların ihlasıyla Cuma, Müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Cumanız mübarek olsun...