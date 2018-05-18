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Mübarek Ramazan ve mesajları 2018! - Resimli Cuma mesajı ile bugünü unutma

mesajları burada... Mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde oruçlarımızın anlam kazanması için ibadetlerimize hız vermeliyiz. Ramazan ayının ilk Cuma namazı olan bugün, siz de en güzel resimli Ramazan ile ilgili nı sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Gerek WhatsApp gerek Instagram gerek Facebook gerekse SMS yoluyla en güzel Cuma mesajlarını uzaktaki ailenize, arkadaşlarınıza ve tüm dostlarınıza gönderebilirsiniz. İşte 18 Mayıs Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 18.5.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 10:17
Mübarek Ramazan ve Cuma mesajları 2018! - Resimli Cuma mesajı ile bugünü unutma

Birbirinden yeni, anlamlı ve özgün resimli mesajlarını her zaman olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'de bulabileceksiniz. Mübarek Ramazan ayının 3. gününde oruçlu ağızlarla edilecek dualar çok büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki tüm camiler bugün Cuma vaktinde dolacak ve ibadetler edilecek. Bu dualarda vatan savunmasında can veren kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da hain terör örgütüne karşı vatan aşkıyla bayrak aşkıyla mücadele eden şehit ve gazilerimizi, Afrin'de vatanımızın sınır hattını teröristlerden temizleyen mehmetçiğimizi unutmamalıyız. İşte Ramazan ile ilgili !

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Özel günler dostların varlığıyla mübarek geceler duaların ihlasıyla Cuma, Müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Cumanız mübarek olsun...

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Mübarek Ramazan ve Cuma mesajları 2018! - Resimli Cuma mesajı ile bugünü unutma
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