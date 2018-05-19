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'daki aile katliamı şüphelisinden kan donduran savunma!

'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde dün akşam iftar saatinde babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin'i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin'in (42) jandarmadaki sorgusu sürüyor. Hamza Sakin'in katliam sırasında kaçmaya çalışan eşi Havva'yı evin önündeki sığındığı sundurmada vurduğu, ardından da bıçağı boynuna saplayıp öldürdüğü belirtildi. Katil zanlısının olayın ardından "Görevimi yaptım, huzuruluyum" dediği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 11:14
Bursa'daki aile katliamı şüphelisinden kan donduran savunma!

BURSA'DAKİ AİLE KATLİAMI ŞÜPHELİSİNDEN KAN DONDURAN SAVUNMA

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte, eşi Havva Sakin'in (38) de birkaç gün önce gittiği Evciler köyündeki babaevine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, burada tabancasını çekip, dehşet saçtı. Hamza Sakin, babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa ve Süleyman'a kurşun yağdırdı. Hamza Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin'i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurdu, ardından da bıçağı boğazına sapladı.

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Bursa'daki aile katliamı şüphelisinden kan donduran savunma!
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