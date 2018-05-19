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Güngören'de kanlı bitti: 1 ölü

Güngören'de servisinde çalışan (26), servis önünde yük indirdiği sırada yol verme nedeniyle ile tartıştığı kişi tarafından  vuruldu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli Egemen K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 15:48
Güngören'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay dün 11.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Çapa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servisinde çalışan teknik servis önünde aracını park ederek eşya indirmeye başladı. Bu esnada aracıyla yoldan geçmek isteyen Egemen K. ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Egemen K. bir süre sonra silahla döndü. Egemen K. yanında getirdiği silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Gürer ağır yaralandı. Egemen K. olay yerinden kaçarken, Gürer özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlayan Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Egemen K.'yı kısa sürede yakaladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Egemen K. buradaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Güngören'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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