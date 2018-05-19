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'de dehşeti! Bu kez de polislere saldırdı...

'in Torbalı ilçesinde, İsmail G.'nin (27) evine düzenlenen operasyonu sırasında, cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hele getirilirken, İsmail G. de yakalanarak gözaltına alındı. İsmail G.'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 10:56
İzmir'de pitbull dehşeti! Bu kez de polislere saldırdı...

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün, Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir eve operasyonu düzenledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İsmail G., polisleri karşısında görünce cinsi köpeğinin tasmasını çıkartıp, ekiplere saldırttı.

VURULARAK DURDURULDU

Bir polisi elinden ısıran köpek, diğer polislerin müdahalesiyle 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Bu sırada İsmail G. ise "Vurma oğlumu" diyerek feryat etti. Yaşanan kısa süreli arbedinin ardından İsmail G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan İsmail G.'nin, Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi.

Polisin evdeki aramaları sürerken, köpek tarafından eli ısırılan polis memuru tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İzmir'de pitbull dehşeti! Bu kez de polislere saldırdı...
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