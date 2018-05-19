Salih Mirzabeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu
' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Aczmendi tarikatının şeyhi Müslüm Gündüz, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile çok sayıda kişi katıldı. Mirzabeyoğlu'nun cenazesi, Sadettin Ustaosmanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, özel vasiyeti üzerine Eyüp Sultan mezarlığında Necip Fazıl Kısakürek'in yanına defnedildi. 28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve 16 yıl cezaevinde yatan Mirzabeyoğlu 2016'da yeniden yargılanıp beraat etmişti.