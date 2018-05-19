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Son Dakika Haber: 13 yaşındaki kızı dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

Son dakika haberi... 'teki bir ilkokulda iddiaya göre, kavga eden arkadaşlarını ayırmak isterken 3 öğrenci tarafından dövülen Rabia K.'nın (13) boğazında ve kolunda çizikler oluştu. Öğrencinin babası Ercan K., kızını döven öğrenciler ile kendisine bilgi vermediğini iddia ettiği okul müdüründen şikayetçi oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 14:38
Son Dakika Haber: 13 yaşındaki kızı dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

Olay, 60'ncı Yıl Mahallesi'nde bulunan Mahmut Fehime Ersoy İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rabia K.,öğle saatlerinde derse girmeden önce okul yakınlarında kavga eden arkadaşlarını ayırmak isterken dövüldü. Aynı okuldaki 3 arkadaşının dövdüğü Rabia K., durumu Okul Müdürü A.K.'ye anlattı. Ailesine bilgi verilmeden derse devam eden öğrenci, akşam okul çıkışında eve gitti. Eve gittiğinde kızının boynundaki çizikleri gören Ercan K., kızını doktora götürüp sağlık raporu aldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek Okul Müdürü A.K. ile kızını döven 3 öğrenci hakkında şikayetçi oldu.

''BOYNUMU SIKARAK TEKMELEDİLER''

Arkadaşlarını ayırmak için yanlarına gittiğini anlatan Rabia K., "Arkadaşlarım kavga ediyorlardı. Bende ayırmak içi yanlarına gittim. M. isimli kız bana kenara geçmemi söyledi. Ben geçmeyince, beni arkadaşlarıyla birlikte boynumu sıkarak tekmelediler. Boğazım kanayınca arkadaşlarım ıslak mendil verdiler. Daha sonra okula geçtim." diye konuştu.

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