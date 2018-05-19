Telefon taksitlerini ödemediği için akrabalarını öldürdü

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Olay, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile H.K.(43) arasında evlerinin bahçesinde tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine H.K., bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırmıştı. 2 kardeş, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken H.K. ise kayıplara karışmıştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ise özel bir hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamamıştı.