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Telefon taksitlerini ödemediği için akrabalarını öldürdü

'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı 2 kardeşi bıçakla öldüren Hüseyin Karadaş, yurt dışına kaçmak için biriyle görüşme yapacağı sırada yakalandı. Karadaş, Ruşen Çakır'a aldığı cep telefonunun taksitlerinin kendisine ödenmediğini, bu nedenle çıkan tartışmada 2 kardeşi öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 11:20
Telefon taksitlerini ödemediği için akrabalarını öldürdü

KORKUNÇ OLAY! TELEFON TAKSİTLERİNİ ÖDEMEDİĞİ İÇİN...

Olay, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile H.K.(43) arasında evlerinin bahçesinde tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine H.K., bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırmıştı. 2 kardeş, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken H.K. ise kayıplara karışmıştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ise özel bir hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamamıştı.

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Telefon taksitlerini ödemediği için akrabalarını öldürdü
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