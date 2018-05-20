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Anahtarı kapıda unuttu, ortalığı birbirine kattı

'de ocakta yemeği varken dışarı çıkan ve anahtarı kapıda unutan kadın '"Çocuğum içeride kaldı" diyerek yi aradı. İtfaiye ekipleri eve gelerek kapıyı açtığında, evde çocuk olmadığını gördü. İtfaiye ekipleri bir daha böyle bir ihbarda bulunmaması için kadına uyarıda bulup ayrıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 10:54
Anahtarı kapıda unuttu, ortalığı birbirine kattı

İddialara göre, Şirintepe Mahallesi Ahenk Sokak'taki 2 katlı bir apartmanda ikamet eden bir kadın, dün saat 16.00 sıralarında ocakta yemeği bırakıp evinden dışarı çıktı. Bir süre sonra evin anahtarını kapının arkasında unuttuğunu fark etti. Kadın hemen çilingir çağırdı. Eve gelen çilingir kapıyı açamadı. Bunun üzerine, yi arayarak evde çocuğunun kaldığını ve kapıyı açamadığı yönünde ihbarda bulundu.

EVDE ÇOCUK BULUNAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde itfaiye merdiven aracı yardımı ile evin camını açarak içeriye girdi. Evde çocuk olmadığını gören itfaiye ve polis ekipleri, kadına çocuğu bulamadıklarını söyledi. Bunun üzerine kadın, görevlilere anahtarını kapının arkasında unuttuğunu ocakta yemeği olduğunu çilingir çağırdığını ancak kapının açılmadığını son çare olarak da itfaiyeyi aradığını belirtti. İtfaiye ekipleri bir süre kadını bilgilendirip bir daha böyle ihbarda bulunmaması yönünde uyardıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Mahalle sakinlerinden Gültekin Durak'' Komşumuzun kapısı içeriden kilitli kalmış, ocakta yemeği varmış. İtfaiye ekiplerini çağırmış,kapının açılmasını istemiş'' diye konuştu.

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